Бійці бригади "Спартан" НГУ продовжують ліквідовувати російських окупантів на Покровському напрямку. Ворожі штурмовики почали застосовувати на фронті велосипеди.
Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".
"Штурмовики на велосипедах і піхотинці-"одноразки": дрони "Спартану" розносять окупантів. У зоні відповідальності бригади на Покровському напрямку противник не полишає спроб просунутися і йде (а часом – їде велосипедом) у бік українських позицій", — ідеться у повідомленні.
Оператори БпЛА "Спартану" миттєво виявляють рухи ворога та влучними ударами знищують окупантів. "Наш принцип чіткий: кожному росіянину – по "доброму" дрону від "Спартану", — кажуть військові.