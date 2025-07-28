Ворог продовжує спроби просунутися на Покровському напрямку, тепер застосовуючи велосипеди.

Бійці бригади "Спартан" НГУ продовжують ліквідовувати російських окупантів на Покровському напрямку. Ворожі штурмовики почали застосовувати на фронті велосипеди.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"Штурмовики на велосипедах і піхотинці-"одноразки": дрони "Спартану" розносять окупантів. У зоні відповідальності бригади на Покровському напрямку противник не полишає спроб просунутися і йде (а часом – їде велосипедом) у бік українських позицій", — ідеться у повідомленні.

Оператори БпЛА "Спартану" миттєво виявляють рухи ворога та влучними ударами знищують окупантів. "Наш принцип чіткий: кожному росіянину – по "доброму" дрону від "Спартану", — кажуть військові.