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Найгвардійці на Покровському напрямку ліквідували російських штурмовиків на велосипедах

Ворог продовжує спроби просунутися на Покровському напрямку, тепер застосовуючи велосипеди.

Найгвардійці на Покровському напрямку ліквідували російських штурмовиків на велосипедах
Фото: скріншот

Бійці бригади "Спартан" НГУ продовжують ліквідовувати російських окупантів на Покровському напрямку. Ворожі штурмовики почали застосовувати на фронті велосипеди.

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Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"Штурмовики на велосипедах і піхотинці-"одноразки": дрони "Спартану" розносять окупантів. У зоні відповідальності бригади на Покровському напрямку противник не полишає спроб просунутися і йде (а часом – їде велосипедом) у бік українських позицій", — ідеться у повідомленні. 

Оператори БпЛА "Спартану" миттєво виявляють рухи ворога та влучними ударами знищують окупантів. "Наш принцип чіткий: кожному росіянину – по "доброму" дрону від "Спартану", — кажуть військові.
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