Понад 6000 громадян звільнила Україна з полону від початку повномасштабної війни

Президент провів зустріч з командою, що працює над звільненням полонених і допомогою після полону

За період повномасштабної війни Україна звільнила з полону Росії 5 857 людей, поза обмінами – ще 555. За результатами стамбульських перемовин з росіянами звільнили уже більш ніж 1000 воїнів, сказав президент Володимир Зеленський.

Сьогодні він провів зустріч з командою, яка працює над звільненням полонених і допомогою їм. Зокрема, з представниками Координаційного штабу, служб, які долучені до обмінів, командою Офісу президента і самими звільненими з полону.

“Важливо продовжувати обміни, перевіряти ситуацію по кожному прізвищу. Кожен і кожна важливі. Я вдячний усім, хто робить максимум для того, щоб обміни були можливими, і всім, хто допомагає. Дякую і нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України”, – прокоментував президент.

28 липня – День вшанування пам’яті загиблих і закатованих в російському полоні. Цю дату обрали через російський теракт в Оленівці, скоєний три роки тому.



