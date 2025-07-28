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Понад 6000 громадян звільнила Україна з полону від початку повномасштабної війни

З них 555 – поза обмінами. 

Понад 6000 громадян звільнила Україна з полону від початку повномасштабної війни
Президент провів зустріч з командою, що працює над звільненням полонених і допомогою після полону
Фото: Зеленський у Telegram

За період повномасштабної війни Україна звільнила з полону Росії 5 857 людей, поза обмінами – ще 555. За результатами стамбульських перемовин з росіянами звільнили уже більш ніж 1000 воїнів, сказав президент Володимир Зеленський.

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Сьогодні він провів зустріч з командою, яка працює над звільненням полонених і допомогою їм. Зокрема, з представниками Координаційного штабу, служб, які долучені до обмінів, командою Офісу президента і самими звільненими з полону. 

“Важливо продовжувати обміни, перевіряти ситуацію по кожному прізвищу. Кожен і кожна важливі. Я вдячний усім, хто робить максимум для того, щоб обміни були можливими, і всім, хто допомагає. Дякую і нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України”, – прокоментував президент.

28 липня – День вшанування пам’яті загиблих і закатованих в російському полоні. Цю дату обрали через російський теракт в Оленівці, скоєний три роки тому. 


  • На переговорах української і російської делегацій 23 липня домовилися про обмін ще понад 1000 людей. Окремо окупанти обіцяли відпустити частину політичних в'язнів і журналістів. 
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