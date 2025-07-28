Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок понеділка, 28 липня: атака на Київ, майже 160 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 158 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, День пам'яті закатованих, страчених і загиблих полонених.

Головне за ніч та ранок понеділка, 28 липня: атака на Київ, майже 160 боєзіткнень
Фото: Генштаб

Уночі Росія знову атакувала безпілотниками Київ. Постраждали вісім людей у Дарницькому районі, серед яких трирічна дитина.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Одна людина у тяжкому стані.

Унаслідок удару пошкоджень зазнала 25-поверхівка і прилегла територія. В будинку пошкоджені вікна з 3 по 11 поверхи в одному під'їзді.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 158 боєзіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине, а також у напрямках населених пунктів Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1000 окупантів. Росія вже втратила в Україні 1050250 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 28 липня Росія атакувала Україну 331-м засобом повітряного нападу (324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети).

Основний напрямок удару – Старокостянтинів, Хмельниччина.

Станом на 09:30 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника.

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.

Сьогодні Україна вперше вшановує на національному рівні пам'ять закатованих, страчених і загиблих полонених. Дату 28 липня обрали через теракт Росії проти полонених бійців "Азову" в Оленівці Донецької області.

Тоді, в ніч з 28 на 29 липня 2022-го Росія влаштувала масове убивство захисників Маріупольського гарнізону. Про це нагадали в "Азов медіа".

Окупанти намагалися звинуватити в теракті українські війська, але не допустили до місця злочину міжнародних експертів. Місія ООН з пошуку фактів стосовно теракту в Оленівці припинила існування в 2023-му. Україна наполягає на продовженні слідства. 

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies