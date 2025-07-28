Головне за ніч та ранок понеділка, 28 липня: атака на Київ, майже 160 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 158 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, День пам'яті закатованих, страчених і загиблих полонених.

Уночі Росія знову атакувала безпілотниками Київ. Постраждали вісім людей у Дарницькому районі, серед яких трирічна дитина.

Одна людина у тяжкому стані.

Унаслідок удару пошкоджень зазнала 25-поверхівка і прилегла територія. В будинку пошкоджені вікна з 3 по 11 поверхи в одному під'їзді.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 158 боєзіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине, а також у напрямках населених пунктів Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1000 окупантів. Росія вже втратила в Україні 1050250 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 28 липня Росія атакувала Україну 331-м засобом повітряного нападу (324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети).

Основний напрямок удару – Старокостянтинів, Хмельниччина.

Станом на 09:30 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника.

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.

Сьогодні Україна вперше вшановує на національному рівні пам'ять закатованих, страчених і загиблих полонених. Дату 28 липня обрали через теракт Росії проти полонених бійців "Азову" в Оленівці Донецької області.

Тоді, в ніч з 28 на 29 липня 2022-го Росія влаштувала масове убивство захисників Маріупольського гарнізону. Про це нагадали в "Азов медіа".

Окупанти намагалися звинуватити в теракті українські війська, але не допустили до місця злочину міжнародних експертів. Місія ООН з пошуку фактів стосовно теракту в Оленівці припинила існування в 2023-му. Україна наполягає на продовженні слідства.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!