За минулу добу Сили оборони ліквідували 1000 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1050250 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1050250 (+1000) осіб
- танків – 11061 (+4)
- бойових броньованих машин – 23064 (+1)
- артилерійських систем – 30826 (+4)
- РСЗВ – 1450 (+1)
- засоби ППО – 1201 (+0)
- літаків – 421 (+0)
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня (+235)
- крилаті ракети – 3546 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56596 (+103)
- спеціальна техніка – 3935 (+0)
Дані уточнюються.