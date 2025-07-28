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Сили оборони ліквідували 1000 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 1050250 військових. 

Сили оборони ліквідували 1000 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1000 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1050250 військових. 

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1050250 (+1000) осіб 
  • танків – 11061 (+4) 
  • бойових броньованих машин – 23064 (+1)
  • артилерійських систем – 30826 (+4) 
  • РСЗВ – 1450 (+1) 
  • засоби ППО – 1201 (+0)
  • літаків – 421 (+0)
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня (+235)
  • крилаті ракети – 3546 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56596 (+103)
  • спеціальна техніка – 3935 (+0)

Дані уточнюються. 
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