Головне за неділю, 27 липня: обстріл автобусу на Сумщині, звільнення Кіндратівки, майже 120 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 118 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нові антиросійські санкції. Яким запам’ятається 1250-й день повномасштабної війни.

Удар по автобусу на Сумщині

27 липня росіяни обстріляли автобус із цивільними у Сумському районі.

За словами керівника ОВА Олега Григорова, транспорт рухався у районі Юнаківської громади.

Згодом стало відомо, що загинули троє людей.

"Ще пʼятеро – поранені. Їм надається медична допомога. Постраждалих і решту пасажирів вивезли на безпечну територію", - розповів очільник адміністрації.

Обласна прокуратура заявляє про те, що близько 20 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загалом в автобусі перебували 39 пасажирів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 липня відбулося 118 бойових зіткнень.

Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 липня – в новині.

Попри всі спроби російської армії на Новопавлівському напрямку перетнути адміністративний кордон в Дніпропетровській та Донецькій областях, ворог не зміг досягнути бажаного, заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Покровський напрямок залишається найактивнішим. Потім — Новопавлівський напрямок зі спробами росіян наблизитися до адміністративного кордону Дніпропетровської та Донецької областей. Та важливо зазначити, що незважаючи на усі провокації противника на цьому напрямку, активні спроби перетнути адміністративний кордон залишаються невдалими", — пояснив Трегубов.

Більше інформації – в новині.

Українські військові звільнили село Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині, повідомив речник угруповання військ "Курськ", передає "Суспільне".

Раніше - 25 липня - про звільнення Кіндратівки повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зачистку від окупантів і закріплення здійснили бійці 225 окремого штурмового полку. У DeepState зауважили, що це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Росіяни зазнали великих втрат.

27 липня Володимир Зеленський надав чинності указам РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів».

Зеленський, зокрема, синхронізував санкції з 18-им пакетом ЄС.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що санкції впровадили і проти компаній та осіб, які займаються видобуванням та переробкою рідкісноземельних металів для виробництва безпілотників, передає «Суспільне».

В українському санкційному списку опинилися також компанії з РФ, Китаю, Ірану, Об’єднаних Арабських Еміратів.

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