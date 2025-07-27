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Сили оборони: спроби ворога перетнути адмінкордон в Дніпропетровській області — невдалі

Також ворог продовжує тиснути на Лиманському напрямку.

Сили оборони: спроби ворога перетнути адмінкордон в Дніпропетровській області — невдалі
Фото: Генштаб

Попри всі спроби російської армії на Новопавлівському напрямку перетнути адміністративний кордон в Дніпропетровській та Донецькій областях, ворог не зміг досягнути бажаного.

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Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Покровський напрямок залишається найактивнішим. Потім — Новопавлівський напрямок зі спробами росіян наблизитися до адміністративного кордону Дніпропетровської та Донецької областей. Та важливо зазначити, що незважаючи на усі провокації противника на цьому напрямку, активні спроби перетнути адміністративний кордон залишаються невдалими", — пояснив Трегубов.

За словами речника, загарбники намагаються тиснути на українські підрозділи на Лиманському напрямку.

"Наступним (за активністю підрозділів країни-агресора - ред.) йде Лиманський напрямок. Але в цьому випадку противник нас нічим не дивує: тиск залишається так само там же, де він був і пів року тому", — додав речник.

  • За інформацією Генштабу, на Новопавлівському напрямку противник здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Зелений Гай, Маліївка, Воскресенка.
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