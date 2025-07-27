Ворог вкотре атакував спальний район міста Суми

Росіяни знову атакували Ковпаківський район міста Суми. Унаслідок атаки пошкоджені будинки. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Близько 11:30 російський ударний дрон влучив у Ковпаківський район міста. Внаслідок удару є пошкодження у житлових та нежитлових будівлях. Попередньо вибиті близько 50 вікон", — ідеться у повідомленні.
Наразі триває обстеження території. Надається необхідна допомога мешканцям пошкоджених осель.
- Ввечері ворог атакував цивільну інфраструктуру Сумської громади – у Ковпаківському районі міста. Троє людей зазнали поранень.