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Ворог вкотре атакував спальний район міста Суми

Ударний дрон влучив у Ковпаківський район міста.

Ворог вкотре атакував спальний район міста Суми
Фото: Олег Григоров

Росіяни знову атакували Ковпаківський район міста Суми. Унаслідок атаки пошкоджені будинки. Обійшлося без жертв та постраждалих.

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Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Близько 11:30 російський ударний дрон влучив у Ковпаківський район міста. Внаслідок удару є пошкодження у житлових та нежитлових будівлях. Попередньо вибиті близько 50 вікон", — ідеться у повідомленні.

Наразі триває обстеження території. Надається необхідна допомога мешканцям пошкоджених осель.
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