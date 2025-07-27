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Уночі сили ППО знищили 78 із 83 ворожих дронів

Зафіксовано влучання 5 БпЛА у 3 локаціях.

Уночі сили ППО знищили 78 із 83 ворожих дронів
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 27 липня РФ атакувала Україну 83-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Фото: повітряні сили

Зафіксовано влучання 5 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
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