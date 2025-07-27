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У Степногірську з-під завалів дістали тіла загиблих унаслідок російського обстрілу

Загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік.

У Степногірську з-під завалів дістали тіла загиблих унаслідок російського обстрілу
Фото: Telegram/Юрій Малашко

Армія РФ вчора атакувала Степногірськ на Запоріжжі реактивними системами залпового вогню, двоє людей загинули.

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Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Тіла двох людей сьогодні виявили на згарищі на місці зруйнованого Росією будинку у Степногірську. Вчора ворог ударив реактивними системами залпового вогню по прифронтовому селищу. Внаслідок влучання зруйнований приватний будинок, виникла пожежа. Загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.
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