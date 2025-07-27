У Степногірську з-під завалів дістали тіла загиблих унаслідок російського обстрілу

Армія РФ вчора атакувала Степногірськ на Запоріжжі реактивними системами залпового вогню, двоє людей загинули.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Тіла двох людей сьогодні виявили на згарищі на місці зруйнованого Росією будинку у Степногірську. Вчора ворог ударив реактивними системами залпового вогню по прифронтовому селищу. Внаслідок влучання зруйнований приватний будинок, виникла пожежа. Загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.