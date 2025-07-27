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Терехов: у Харкові через російську агресію пошкоджені 44 із 58 комунальних медзакладів

Щодня медики працюють під загрозою обстрілів, під вибухами, серед уламків.

Терехов: у Харкові через російську агресію пошкоджені 44 із 58 комунальних медзакладів
Наслідки російського удару
Фото: Харківська ОВА

У Харкові через щоденні російські обстріли пошкоджені 44 із 58 комунальних медичних закладів.

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Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові постраждала більшість комунальних медзакладів – 44 з 58. Деякі – не раз і навіть не двічі. Це гірка статистика. Але, попри все, система охорони здоров’я міста функціонує не гірше, ніж до війни. І все це – завдяки нашим героїчним медикам", – йдеться у повідомленні.

Мер міста додає, що будні харківських лікарів, фельдшерів, медсестер зовсім не схожі на будні колег з більшості інших міст України. Адже, крім звичних пацієнтів з хронічними захворюваннями, ургентними станами, післяопераційним доглядом, вони щодня рятують поранених після ворожих ударів. Щодня працюють під загрозою обстрілів, під вибухами, серед уламків.

"Шана військовим медикам, які роблять абсолютно неймовірні речі, часто у бойових умовах, і повертають захисників та захисниць до життя, до тями, до строю", – привітав українських медиків Ігор Терехов.
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