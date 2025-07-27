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На Сумщині через російські обстріли постраждали четверо людей

Двоє цивільних зазнали травм через детонацію російських мін.

На Сумщині через російські обстріли постраждали четверо людей
Фото: Олег Григоров

Російські окупанти майже 70 разів атакували 33 населених пунктів у 13 громадах Сумської області. Четверо людей зазнали поранень, ще двоє людей загинули від підриву на міні.

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Про це повідомляє Сумська ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, до 10 скидань ВОГ з БпЛА, 20 ударів КАБів.

У Глухівській громаді внаслідок удару БПЛА дістала поранення жінка 1977 р.н. 

У Сумській громаді внаслідок удару БПЛА поранено трьох мирних жителів. Усіх доставлено до лікарень, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу. Один із постраждалих – 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості.

На території Есманьської громади внаслідок підриву на міні загинули 2 чоловіків віком 56 та 50 років.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

У Глухівській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, вікна в адмінбудівлі ринку, об’єкт цивільної інфраструктури, приватний легковий автомобіль. У Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, адмінприміщення, нежитлове приміщення.

У Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. У Путивльській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення, приватне домоволодіння та автомобіль.
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