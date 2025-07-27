Росіяни упродовж доби атакували 37 населених пунктів Херсонщини

Ворог продовжує бити по критичній та соціальній інфраструктурі.

У Херсонській області через російські обстріли восьмеро людей дістали поранення, серед них – дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами зокрема перебували Антонівка, Садове, Білозерка, Ромашкове, Кізомис, Новодмитрівка, Дослідне, Понятівка, Микільське, Іванівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Шляхове, Новоберислав, Шевченківка, Новорайськ, Костирка, Червоний Маяк, Милове, Дудчани, Республіканець, Новоолександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Бургунка, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.

Також окупанти понівечили господарчі споруди, приватний гараж та автомобілі.