Втрати російської армії за минулу добу становлять 920 військових

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 049 250 осіб.

Втрати російських окупантів за минулу добу склали 920 солдатів, 1 танк та майже 200 безпілотників.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу – близько 1049250 (+920) осіб

танків – 11057 (+1) од

бойових броньованих машин – 23063 (+4) од

артилерійських систем – 30822 (+10) од

РСЗВ – 1449 (+1) од

засоби ППО – 1201 (+0) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48158 (+199)

крилаті ракети – 3546 (+11)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 56493 (+122)

спеціальна техніка – 3935 (+0)

Дані уточнюються.