Втрати російської армії за минулу добу становлять 920 військових

Втрати російських окупантів за минулу добу склали 920 солдатів, 1 танк та майже 200 безпілотників.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1049250 (+920) осіб
- танків – 11057 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23063 (+4) од
- артилерійських систем – 30822 (+10) од
- РСЗВ – 1449 (+1) од
- засоби ППО – 1201 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48158 (+199)
- крилаті ракети – 3546 (+11)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56493 (+122)
- спеціальна техніка – 3935 (+0)
Дані уточнюються.