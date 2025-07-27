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Втрати російської армії за минулу добу становлять 920 військових

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 049 250 осіб.

Втрати російської армії за минулу добу становлять 920 військових
Фото: скрин відео

Втрати російських окупантів за минулу добу склали 920 солдатів, 1 танк та майже 200 безпілотників.

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Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1049250 (+920) осіб
  • танків – 11057 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23063 (+4) од
  • артилерійських систем – 30822 (+10) од
  • РСЗВ – 1449 (+1) од
  • засоби ППО – 1201 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48158 (+199)
  • крилаті ракети – 3546 (+11)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56493 (+122)
  • спеціальна техніка – 3935 (+0)

Дані уточнюються.
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