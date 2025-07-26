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Уряд виділив додаткові 300 млн грн для підтримки вишів у прифронтових регіонах

Зокрема йдеться про Сумщину, Запоріжжя, Харків.

Уряд виділив додаткові 300 млн грн для підтримки вишів у прифронтових регіонах
Фото: huffingtonpost.com

Уряд виділив додаткові 300 млн грн для підтримки вишів у прифронтових регіонах.

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Про це у вечірньому зверненні 26 липня повідомив президент Володимир Зеленський.  

“Є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах, у прикордонних містах: Сумщина, Запоріжжя, Харків. Додаткові кошти – 300 мільйонів гривень – саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все, попри все, молодці! Надзвичайно важливо, щоб українські освітні центри збереглися – Університет Каразіна, багато інших. Ми будемо й надалі підтримувати вас”, – сказав Зеленський.
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