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Папа Лев XIV зустрівся з представником РПЦ у Ватикані

Митрополит Антоній має широкі зв’язки в міжнародних церковних колах та активно просуває політичні інтереси Кремля під виглядом церковної дипломатії.

Папа Лев XIV зустрівся з представником РПЦ у Ватикані
Папа Лев XIV
Фото: EPA/UPG

26 липня Папа Римський Лев XIV провів зустріч із митрополитом Антонієм, головою відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви, пише Reuters.

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Переговори відбулися у Ватикані на тлі напружених відносин між двома церквами через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Як повідомила пресслужба Святого престолу, аудієнція пройшла уранці за участі Антонія та ще п’яти представників духовенства. Деталі зустрічі не розголошують.

  • Папа Лев XIV, який почав керувати Католицькою церквою з травня, неодноразово закликав до миру в глобальних конфліктах. Під час візиту Володимира Зеленського Понтифік заявив, що Ватикан готовий прийняти мирні переговори між Україною та Росією.
  • Водночас Москва не вважає Ватикан нейтральною переговорною платформою через розташування в Італії — країні-члені НАТО, яка підтримує Київ.
  • На початку червня Папа Лев уперше поспілкувався телефоном із Володимиром Путіним і закликав Росію до припинення війни.
  • У квітні цього року ГУР повідомляло, що в РПЦ визначили нових кураторів для роботи по Україні. Зокрема, Кремль визначив нових представників російської православної церкви, відповідальних за просування ідей “русского міра” в нашій державі. У переліку є і митрополит Антоній (Антон Севрюк). Він має широкі зв’язки в міжнародних церковних колах та активно просуває політичні інтереси Кремля під виглядом церковної дипломатії.
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