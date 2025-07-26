Папа Лев XIV зустрівся з представником РПЦ у Ватикані

Митрополит Антоній має широкі зв’язки в міжнародних церковних колах та активно просуває політичні інтереси Кремля під виглядом церковної дипломатії.

26 липня Папа Римський Лев XIV провів зустріч із митрополитом Антонієм, головою відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви, пише Reuters.

Переговори відбулися у Ватикані на тлі напружених відносин між двома церквами через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Як повідомила пресслужба Святого престолу, аудієнція пройшла уранці за участі Антонія та ще п’яти представників духовенства. Деталі зустрічі не розголошують.