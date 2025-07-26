Унаслідок російського обстрілу у Дружківці поранена людина, пошкоджені понад 40 будинків

Унаслідок вчорашнього обстрілу у Дружківці, що на Донеччині одна людина поранена, десять – врятованих. Пошкоджені 43 будинки.

Про це повідомили у ДСНС.

Також виникли 10 осередків пожеж на території приватних домоволодінь.

До епіцентру події прибули рятувальники, де із правоохоронцями евакуювали із зони ураження 10 людей, серед них 5 дітей.Усі осередки займань локалізовані. Загальна площа пожежі склала понад 2500 кв. м.

До ліквідації наслідків залучали вогнеборців, піротехнічні підрозділи ДСНС та пожежного робота.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків російської атаки