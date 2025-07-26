На Дніпропетровщині через новий обстріл РФ загинула людина

У Межівській громаді Синельниківського району внаслідок удару російським FPV-дроном є троє постраждалих, серед них - 14-річна дівчинка.

Ще троє поранені, серед них – неповнолітня.

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