На Дніпропетровщині через новий обстріл РФ загинула людина

25 липня Росія з артилерії обстріляла Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини.
Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, загинув 66-річний чоловік.
У Межівській громаді Синельниківського району внаслідок удару російським FPV-дроном є троє постраждалих, серед них - 14-річна дівчинка.
«Всім надали допомогу на місці», - додав Лисак.
- Уночі 26 липня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів є загиблі і постраждалі, пошкоджені промислові підприємства.