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ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині через новий обстріл РФ загинула людина

Ще троє поранені, серед них – неповнолітня.

На Дніпропетровщині через новий обстріл РФ загинула людина
свічі

25 липня Росія з артилерії обстріляла Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини.

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Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, загинув 66-річний чоловік. 

У Межівській громаді Синельниківського району внаслідок удару російським FPV-дроном є троє постраждалих, серед них - 14-річна дівчинка.

«Всім надали допомогу на місці», - додав Лисак.

  • Уночі 26 липня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів є загиблі і постраждалі, пошкоджені промислові підприємства.
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