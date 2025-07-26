ОВА: ситуація у прифронтових громадах Донеччини – критична

У багатьох селах та містах немає електрики та зруйнована інфраструктура.

На Донеччині триває евакуація з прифронтових населених пунктів. У багатьох селах та містах немає електрики та зруйнована інфраструктура. Для цивільних залишається постійна загроза через обстріли.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, ситуація у прифронтових громадах Донеччини через російські обстріли критична: в багатьох селах та містах немає електрики, не вщухають обстріли, зруйнована інфраструктура, постійна загроза життю.

Водночас із прифронтових громад у координації з обласною владою та волонтерами триває евакуація: з Білицького людей вивозять екіпажі "Білих янголів".

Також команда благодійного фонду "Схід SOS" супроводжує людей за межі Донецької області.

"Евакуація — безкоштовна. Людей не залишають сам на сам ні на одному етапі. Це — про відповідальність, про командну роботу й про те, що навіть у найтемніші часи знаходимо шлях до порятунку", – наголошує Філашкін.