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ОВА: ситуація у прифронтових громадах Донеччини – критична

У багатьох селах та містах немає електрики та зруйнована інфраструктура.

ОВА: ситуація у прифронтових громадах Донеччини – критична
Фото: ДСНС

На Донеччині триває евакуація з прифронтових населених пунктів. У багатьох селах та містах немає електрики та зруйнована інфраструктура. Для цивільних залишається постійна загроза через обстріли.

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Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, ситуація у прифронтових громадах Донеччини через російські обстріли  критична: в багатьох селах та містах немає електрики, не вщухають обстріли, зруйнована інфраструктура, постійна загроза життю.

Водночас із прифронтових громад у координації з обласною владою та волонтерами триває евакуація: з Білицького людей вивозять екіпажі "Білих янголів".

Також команда благодійного фонду "Схід SOS" супроводжує людей за межі Донецької області. 

"Евакуація — безкоштовна. Людей не залишають сам на сам ні на одному етапі. Це — про відповідальність, про командну роботу й про те, що навіть у найтемніші часи знаходимо шлях до порятунку", – наголошує Філашкін.
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