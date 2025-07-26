Ворог здійснив масований удар по Харкову: серед поранених рятувальники

Унаслідок обстрілів РФ у Харкові п'ятеро людей постраждали, троє з них – рятувальники.

Уночі 26 липня російські війська завдали понад 20 ударів по місту Харків. Відомо про поранених та руйнування.

Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов.

"За майже три нічних години — 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 "шахедів". Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу", – ідеться у повідомленні.

Станом на ранок триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі.

Унаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей. Серед них — троє рятувальників. Вони отримали поранення вже після першого влучання — під час повторного удару.

За інформацією ДСНС, пошкоджено 3 пожежно-рятувальних автомобілі. Попри небезпеку вогнеборці врятували людей з-під обстрілів та переводили їх в укриття. Загалом вдалося врятувати 6 людей, серед них 2 дітей.

Фото: ДСНС

У місті Зміїв Чугуївського району обстріли призвели до пожежі на території цивільного підприємства та в приватному секторі. Горіли виробничі та складські будівлі, господарча споруда та трава. Постраждали 3 людини.

"Ворог цілить по тим, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм", – наголошує Терехов.