Уночі російські окупанти атакували Запоріжжя та область ударними БпЛА: є жертви і руйнування

Упродовж доби окупанти завдали 414 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області.

Троє людей загинули, двоє людей поранені внаслідок ворожих атак на Василівський, Пологівський та Запорізький райони.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Уночі 26 липня росіяни скерували на Запорізьку область 9 шахедів. У Запорізькому районі сталося кілька пожеж. Понівечена нежитлова споруда.

У Пологівському районі пошкоджений склад фермерського господарства, зруйнований приватний будинок.

Упродовж доби окупанти завдали 414 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. 6 авіаційних ударів прийшлися по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці та Новоданилівці.

280 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Долинське, Біленьке, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Омельник, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Полтавку, Новопавлівку та Малинівку.

5 обстрілів із РСЗВ накрили Веселянку, Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку.

123 артилерійських удари завдано по території Веселянки, Степногірська, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Преображенки та Малинівки.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури.