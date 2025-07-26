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Росіяни масовано атакували Дніпро, Кам'янське та Харків дронами і балістикою

Щонайменше в одному місті є поранені.

Росіяни масовано атакували Дніпро, Кам'янське та Харків дронами і балістикою
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У ніч на 26 липня росіяни завдали низки ударів по великих містах - Дніпру, Кам'янському та Харкову. Ворог використав балістичні ракети та дрони.

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Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у Кам'янському внаслідок атаки спалахнула пожежа. Пізніше потужні вибухи через збиття балістики лунали і в Дніпрі.

У Харкові комбінована атака була вже другою за ніч. У Київському районі, за словами мера Ігоря Терехова, є поранені. 

Загроза для регіонів триває, зафіксовано велику кількість БПЛА. 
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