Росіяни масовано атакували Дніпро, Кам'янське та Харків дронами і балістикою

Щонайменше в одному місті є поранені.

У ніч на 26 липня росіяни завдали низки ударів по великих містах - Дніпру, Кам'янському та Харкову. Ворог використав балістичні ракети та дрони.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у Кам'янському внаслідок атаки спалахнула пожежа. Пізніше потужні вибухи через збиття балістики лунали і в Дніпрі.

У Харкові комбінована атака була вже другою за ніч. У Київському районі, за словами мера Ігоря Терехова, є поранені.

Загроза для регіонів триває, зафіксовано велику кількість БПЛА.