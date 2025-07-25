Головне за п’ятницю, 25 липня: обстріл Костянтинівки, наслідки авіаудару по Харкову, понад 150 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 153 бойових зіткнення, ворожі обстріли, прощання з 12 загиблими внаслідок падіння ІЛ-76 в січні 2024 року. Яким запам’ятається 1248-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 липня відбулося 153 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку від початку доби відбулось 39 боєзіткнень. На Сіверському напрямку - ще 27 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 липня – в новині.

Станом на 16:38 було відомо про 17 постраждалих унаслідок ворожого авіаудару по Харкову.

"Одна людина – співробітниця пошкодженого медзакладу – перебуває у лікарні. Решта постраждалих отримали всю необхідну допомогу і наразі не потребують госпіталізації", - заявив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Шукають ще двох людей, які можуть бути під завалами. Про удар повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов та Суспільне.

Як повідомило Суспільне, постраждав туберкульозний диспансер, де в момент влучання перебували 13 пацієнтів та 15 людей персоналу.

Російські окупанти атакували цивільних у Костянтинівці зі ствольної артилерії.

Поранень зазнали п’ятеро чоловіків віком 28, 42, 53, 63 та 73 років, які перебували на вулиці поблизу торгового закладу. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом руки та контузію. Стан чотирьох містян лікарі оцінюють як важкий.

Через обстріл пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.

25 липня Кабмін затвердив кандидатури заступників міністра оборони Дениса Шмигаля.

Докладніше – в новині.

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові 25 липня відбулося прощання з 12 українськими військовополоненими, які загинули внаслідок падіння російського літака ІЛ-76 над Білгородською областю 24 січня 2024 року, повідомила Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ).

Усі загиблі були бійцями 24-ї окремої механізованої бригади. Вони пройшли службу на фронті, потрапили в російський полон і не повернулися звідти живими. Серед них були ветерани АТО, добровольці й мобілізовані, дехто повернувся з-за кордону, щоби вступити до війська. Наймолодшому було 26 років, найстаршому — 56.

За даними МІПЛ, ці військові були в російських списках на обмін, який мав відбутися 24 січня. Того ж дня Росія заявила, що літак ІЛ-76 із військовополоненими був нібито збитий. Згодом опублікували список загиблих, де було 65 імен українських військових. Тіла повернули лише 8 листопада минулого року.

Наразі підтверджено загибель щонайменше 56 військових зі списків, повідомили в МІПЛ.

За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло щонайменше 13 580 цивільних.

Від початку року кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських обстрілів досягла найвищого рівня за аналогічні періоди впродовж трьох останніх років, заявив помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча під час засідання Ради Безпеки ООН у п’ятницю, пише Укрінформ.

За останній місяць "щоденні обстріли українських міст і сіл ракетами й дронами з боку Російської Федерації лише посилилися, завдаючи катастрофічної шкоди цивільному населенню", — наголосив Єнча.

Лише за перше півріччя 2025 року вбито та поранено 6754 особи.

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