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​Підрозділи угруповання СБС уразили 710 цілей росіян за добу

Зокрема, було уражено 16 артилерійських систем, 5 танків та 4 одиниці бронетехніки.

​Підрозділи угруповання СБС уразили 710 цілей росіян за добу
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Фото: Генштаб

Впродовж доби 23-24 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 710 цілей окупантів.

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Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 173 одиниці особового складу, з яких 93 – ліквідовано;
  • 79 одиниць автомобільної техніки та 26 мотоциклів;
  • 16 артилерійських систем, 5 танків та 4 одиниці бронетехніки.

Крім того, знищено 20 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 11 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у липні було знищено/уражено 19 032 цілі, з яких 4 079 – особовий склад ворога.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 24–25 липня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 24–25 липня
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