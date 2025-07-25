​Підрозділи угруповання СБС уразили 710 цілей росіян за добу

Впродовж доби 23-24 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 710 цілей окупантів.
Про це повідомила пресслужба СБС.
Серед уражених російських цілей:
- 173 одиниці особового складу, з яких 93 – ліквідовано;
- 79 одиниць автомобільної техніки та 26 мотоциклів;
- 16 артилерійських систем, 5 танків та 4 одиниці бронетехніки.
Крім того, знищено 20 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 11 точок вильоту операторів БпЛА.
Загалом у липні було знищено/уражено 19 032 цілі, з яких 4 079 – особовий склад ворога.