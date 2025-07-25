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«Альтернатива для Німеччини» піднялася в рейтингу партій у ФРН

Нове опитування показало, що коаліція ХДС/ХСС і СДПН не змогла б сформувати парламентську більшість.

«Альтернатива для Німеччини» піднялася в рейтингу партій у ФРН
Співголова партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Аліса Вайдель
Фото: EPA/UPG

Якби вибори до Бундестагу відбулися наступної неділі, блок ХДС/ХСС (коаліційне об'єднання політичних партій Німеччини — Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу) отримав би 27% голосів.

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Це на 2 пункти менше порівняно з попереднім опитуванням, показало опитування Politbarometer.

«Альтернатива для Німеччини» (AfD) навпаки - посилила б позиції до 24% (+2).

Соціал-демократична партія залишається на рівні 15%, зелені втрачають 1 пункт і набирають 11%. Також 11% отримала б партія лівих (+1).

Згідно з цими показниками, коаліція ХДС/ХСС і СДПН не змогла б сформувати парламентську більшість.

Щодо персоналій, то чинний міністр оборони Борис Пісторіус продовжує лідирувати в рейтингу німецьких політиків за рівнем симпатій і результативності. У новому опитуванні він отримав середній бал 2,0 за шкалою від -5 до +5 (у червні — 2,1).

На другому місці опинився депутат ХДС Йоганн Вадепфуль із результатом 0,4 (раніше — 0,5), який випередив головного соціал-демократа Ларса Клінгбайля. 

Далі у списку — лідер ХДС Фрідріх Мерц (0,1), прем'єр Баварії Маркус Зьодер (-0,3), Катаріна Райхе (-0,4). А ось співголова AдН Аліс Вайдель замикає список із результатом -2,4.

  • Цього місяця стало відомо, що європейська прокуратура розпочала розслідування щодо можливого нецільового використання коштів розформованою ультраправою фракцією Європарламенту Identity and Democracy (ID) До цієї групи входили, зокрема, ультраправі французьке «Національне обʼєднання» та німецька «Альтернатива для Німеччини».
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