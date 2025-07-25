«Альтернатива для Німеччини» піднялася в рейтингу партій у ФРН

Нове опитування показало, що коаліція ХДС/ХСС і СДПН не змогла б сформувати парламентську більшість.

Якби вибори до Бундестагу відбулися наступної неділі, блок ХДС/ХСС (коаліційне об'єднання політичних партій Німеччини — Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу) отримав би 27% голосів.

Це на 2 пункти менше порівняно з попереднім опитуванням, показало опитування Politbarometer.

«Альтернатива для Німеччини» (AfD) навпаки - посилила б позиції до 24% (+2).

Соціал-демократична партія залишається на рівні 15%, зелені втрачають 1 пункт і набирають 11%. Також 11% отримала б партія лівих (+1).

Згідно з цими показниками, коаліція ХДС/ХСС і СДПН не змогла б сформувати парламентську більшість.

Щодо персоналій, то чинний міністр оборони Борис Пісторіус продовжує лідирувати в рейтингу німецьких політиків за рівнем симпатій і результативності. У новому опитуванні він отримав середній бал 2,0 за шкалою від -5 до +5 (у червні — 2,1).

На другому місці опинився депутат ХДС Йоганн Вадепфуль із результатом 0,4 (раніше — 0,5), який випередив головного соціал-демократа Ларса Клінгбайля.

Далі у списку — лідер ХДС Фрідріх Мерц (0,1), прем'єр Баварії Маркус Зьодер (-0,3), Катаріна Райхе (-0,4). А ось співголова AдН Аліс Вайдель замикає список із результатом -2,4.