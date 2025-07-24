​Польща продовжила прикордонний контроль з Литвою та Німеччиною на 30 днів

Це через загрози з боку Білорусі і ситуація з ФРН.

Польський уряд вирішив продовжити тимчасовий прикордонний контроль на кордонах з Литвою та Німеччиною ще на 30 днів, пише RMF FM з посиланням на джерела.

Причиною залишаються загрози, пов’язані з міграційним тиском із боку Білорусі, а також наявність прикордонного контролю з боку Німеччини.

За даними польських служб, з 7 липня перевірили понад 280 тисяч осіб і 135 тисяч транспортних засобів. На кордоні з Німеччиною відмовили у в'їзді 70 іноземцям — зокрема, громадянам Ірану, Індії, Буркіна-Фасо та Росії. На кордоні з Литвою прикордонники не впустили 30 осіб з Індії, Азербайджану, Нігерії та Молдови.

Крім того, затримали 10 кур’єрів-нелегалів, серед яких були громадяни Латвії, Естонії та України.

Міграційна криза на східному кордоні ЄС, викликана діями білоруського режиму, триває з 2021 року. Білорусь організовано переправляє мігрантів з країн Близького Сходу й Африки через свою територію до Польщі, Литви та Латвії, що розглядають як елемент гібридної атаки проти ЄС.