​Польща продовжила прикордонний контроль з Литвою та Німеччиною на 30 днів

Польський уряд вирішив продовжити тимчасовий прикордонний контроль на кордонах з Литвою та Німеччиною ще на 30 днів, пише RMF FM з посиланням на джерела.
Причиною залишаються загрози, пов’язані з міграційним тиском із боку Білорусі, а також наявність прикордонного контролю з боку Німеччини.
За даними польських служб, з 7 липня перевірили понад 280 тисяч осіб і 135 тисяч транспортних засобів. На кордоні з Німеччиною відмовили у в'їзді 70 іноземцям — зокрема, громадянам Ірану, Індії, Буркіна-Фасо та Росії. На кордоні з Литвою прикордонники не впустили 30 осіб з Індії, Азербайджану, Нігерії та Молдови.
Крім того, затримали 10 кур’єрів-нелегалів, серед яких були громадяни Латвії, Естонії та України.
Міграційна криза на східному кордоні ЄС, викликана діями білоруського режиму, триває з 2021 року. Білорусь організовано переправляє мігрантів з країн Близького Сходу й Африки через свою територію до Польщі, Литви та Латвії, що розглядають як елемент гібридної атаки проти ЄС.
- З 7 липня Польща повернула перевірку на кордонах з Литвою і Німеччиною. Прикордонна служба Польщі повідомила, що її співробітники перевірятимуть автомобілі та законність перебування людей в країні.
- У Шенгенській зоні, що передбачає вільне пересування між країнами Євросоюзу, деякі члени блоку зберігають прикордонні перевірки. Зокрема, це Німеччина, Франція, Австрія, Італія та інші держави.
- Напередодні повномасштабного нападу на Україну Росія і Білорусь сприяли напливу мігрантів, що намагалися потрапити до країн Євросоюзу.