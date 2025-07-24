Естонія назавжди заборонила в’їзд до країни Лукашенку

Уряд Естонії у четвер ухвалив рішення зробити санкції проти Білорусі безстроковими, продовживши заборону на в'їзд для ключових представників білоруського режиму, передає ERR.

Ініціативу вніс міністр закордонних справ Маргус Цахкна, наголосивши, що ситуація з правами людини в Білорусі залишається незмінною, а підтримка Мінськом агресії Росії проти України лише посилює необхідність тиску.

"Протягом майже п'яти років після введення санкцій у Білорусі не відбулося позитивних змін. Ми не можемо заплющувати очі на репресії, що продовжуються, тому санкції повинні зберігатися без обмеження за термінами", – заявив Цахкна.

За наказом міністра, у списку осіб, які підпадають під санкції, значаться 273 особи, включно з високопосадовцями, суддями, силовиками, пропагандистами та наближеними до Лукашенка. У тому числі й сам Лукашенко, якого ні Естонія, ні низка інших країн ЄС не вважають легітимним главою держави.

Санкції було вперше запроваджено Естонією у 2020 році на тлі масштабних протестів після президентських виборів у Білорусі. Раніше вони кілька разів продовжувалися та були обмеженими у часі.