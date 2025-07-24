Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ГоловнаСвіт

У Росії розбився пасажирський літак, ніхто не вижив

На борту перебували 48 осіб. 

У Росії розбився пасажирський літак, ніхто не вижив
Катастрофа російського літака
Фото: Скріншот відео Astra

У Амурській області Росії розбився пасажирський літак, на борту якого були 48 осіб. Ніхто не вижив.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це пише ВВС. 

Рятувальні служби знайшли уламки літака, який зник приблизно за 16 км від місця призначення.

Літак Ан-24 авіакомпанії «Ангара», на борту якого було 42 пасажири та шість членів екіпажу, вилетів з Благовєщенська неподалік від китайського кордону та зник з екранів радарів, наближаючись до аеропорту Тинда.

Пізніше виявили палаючий фюзеляж літака в лісі. 

Повідомляється, що цьому літаку було майже 50 років, і в минулому з ним вже траплялися  проблеми.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies