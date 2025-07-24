У Росії розбився пасажирський літак, ніхто не вижив

У Амурській області Росії розбився пасажирський літак, на борту якого були 48 осіб. Ніхто не вижив.

Про це пише ВВС.

Рятувальні служби знайшли уламки літака, який зник приблизно за 16 км від місця призначення.

Літак Ан-24 авіакомпанії «Ангара», на борту якого було 42 пасажири та шість членів екіпажу, вилетів з Благовєщенська неподалік від китайського кордону та зник з екранів радарів, наближаючись до аеропорту Тинда.

Пізніше виявили палаючий фюзеляж літака в лісі.

Повідомляється, що цьому літаку було майже 50 років, і в минулому з ним вже траплялися проблеми.