ЄБРР поділяє занепокоєння з приводу дій влади України довкола НАБУ і САП

Європейський банк реконструкції і розвитку допомагає Україні в межах кількох програм, зокрема спрямованих на підтримку малого бізнесу.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) опублікував заяву з приводу підпорядкування українською владою антикорупційних органів НАБУ і САП генеральному прокурору. Вона була опублікована увечері 23 липня на сторінці Банку в Facebook.

ЄБРР поділяє занепокоєння Євросоюзу, послів Group of 7 та міжнародних партнерів через події довкола НАБУ і САП. Банк наголосив, що незалежність антикорупційних органів є ключовим стовпом верховенства права.

"Ми продовжуватимемо співпрацювати з владою з цього питання", – повідомили в ЄБРР.

Підпорядкування НАБУ і САП і чому це викликало обурення

Після дня масових обшуків у детективів, зокрема по справах про ДТП 2021 і 2023 років, на засіданні правоохоронного комітету ВР до законопроєкту, що ніяк не стосується НАБУ і САП, внесли правки. Ці правки передбачають право генпрокурора забирати в НАБУ справи, призначати прокурорів на власний розсуд і загалом роблять фактичним керівником його, а не керівника САП, якого обирають на конкурсі. Директор НАБУ Семен Кривонос сказав LB, що інформація про підготовку кампанії проти Бюро була ще місяць тому.

Володимир Зеленський казав, що такі законодавчі зміни треба для "очистки" від росіян НАБУ. Але з влади ніхто не пояснив, чому очистка має відбуватиме саме в такий спосіб.

Звинувачення окремих співробітників НАБУ стосувалися ймовірної роботи на ворога. Суд обрав запобіжні заходи двом співробітникам Бюро, яким інкримінують співпрацю з нардепом-втікачем, близьким до російської ФСБ.

Керівництво НАБУ запевняло, що воно готове до співпраці в питанні очищення своїх лав від ворожих "кротів".

Зміни до законодавства ухвалили з порушенням регламенту, наголошував нардеп Ярослав Железняк. Вже того ж дня документ підписали і спікер Ради, і президент, і його одразу опублікували в газеті "Голос України". Тож він уже чинний.

В багатьох містах України почалися протести ще до підписання президентом. Вони продовжились і після набуття законом чинності.

Після блискавичного ухвалення законодавчих змін попри опір суспільства і громадських активістів з критикою рішення виступили на рівні ЄС і окремих країн.

Відтак 23 липня президент вийшов із заявою про те, що він подасть власний законопроєкт про функціонування правоохоронних і антикорупційних органів. Але пропозиції до нього мають подати очільники цих структур.