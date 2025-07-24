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Литва розглядає відмову від вивчення російської мови як другої іноземної у школах

Відсоток охочих до опанування мови різко знизився.

Литва розглядає відмову від вивчення російської мови як другої іноземної у школах
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Міністерство освіти, науки та спорту Литви вивчає сценарій, за якого вже у 2026 році у школах країни припиниться вивчення російської мови як другої іноземної.

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Як пише видання LRT, ще 10 років тому понад 81% дітей обирали російську для опанування. Але минулого навчального року вже 43,5% шестикласників вирішили, що хочуть вивчати мову сусідів з Калінінградської області.

У литовському міносвіти переконані, що російську потрібно замінити однією з мов Європейського Союзу. Проте чиновники не хочуть опинитися в ситуації, коли "нічого запропонувати натомість".

Якщо кількість вчителів французької та німецької мов зростає, то з іспанською відчувається дефіцит. Тому відмова від російської як опції вибору відбудеться лише тоді, коли буде забезпечена чітка альтернатива - особливо у сільській місцевості. 
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