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Литва допоможе повернути додому викрадених Росією українських дітей

Литва ніколи не визнає незаконну окупацію, ні юридично, ні фактично.

Литва допоможе повернути додому викрадених Росією українських дітей
В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми
Фото: Микола Кулеба

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Литва допоможе повернути додому військовополонених, які перебувають у російській неволі, та викрадених українських дітей, пише LRT.

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"Від дітей до військовополонених – кожне життя важливе. Понад 1,6 мільйона українських дітей досі проживають на окупованих Росією територіях, а кількість українських дітей, незаконно депортованих до Росії, сягає майже 20 тисяч. Литва докладе всіх зусиль, щоб їхній шлях додому був безпечним, гідним та якомога швидшим", – сказав Будріс на відкритті першої міжнародної зустрічі експертного рівня ініціативи «Безпечні дороги додому» у Вільнюсі.

Міністр також наголосив, що Литва ніколи не визнає незаконну окупацію, ні юридично, ні фактично.

Учасники зустрічі підтвердили, що "Європа має залишатися єдиною, а кожна врятована людина – це крок до спільного, безпечного майбутнього".

Литва приєдналася до ініціативи "Безпечний шлях додому" на конференції з гуманітарних питань української формули миру, що відбулася в Канаді 31 жовтня 2024 року.

Мета цієї ініціативи – координація міжнародних зусиль щодо повернення викрадених українських дітей, військовополонених та інших незаконно депортованих осіб з незаконного російського полону.
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