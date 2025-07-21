У Смузі Гази померла від голоду чотирирічна дівчинка

З початку конфлікту в Газі від недоїдання померло щонайменше 76 дітей.

Чотирирічна Разан Абу Захер померла у неділю в лікарні в центральній частині Гази від ускладнень, спричинених голодом та недоїданням.

Про це повідомляє CNN.

За даними палестинського міністерства охорони здоров'я, з початку конфлікту в Газі від недоїдання померло щонайменше 76 дітей, а також десять дорослих. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більшість із цих випадків сталися після того, як Ізраїль запровадив блокаду Смуги Гзи на початку березня цього року.

Разан була однією з щонайменше чотирьох дітей, які померли за останні три дні, наймолодшій було лише три місяці. За даними міністерства охорони здоров'я, за останні 24 години внаслідок голоду в Газі було зареєстровано 18 смертей.

На початку березня Ізраїль заборонив в'їзд до Гази гуманітарним конвоям. Цю заборону частково зняли наприкінці травня, але гуманітарні організації стверджують, що обсягів допомоги, яка надходить до Смуги Гази, занадто мало для забезпечення населення.

Фото: EPA/UPG

За даними міністерства охорони здоров'я Палестини, у неділю в Газі загинуло понад 70 людей, які шукали продовольчої допомоги і яких розстріляли ізраїльські військові.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, у період з кінця травня по 7 липня майже 800 палестинців загинули під час спроб отримати допомогу в Газі.