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​Польща веде переговори щодо купівлі частки супутникової компанії ICEYE

Один з супутників ICEYE з 2022 року належить Україні. 

​Польща веде переговори щодо купівлі частки супутникової компанії ICEYE
Підписання угоди про супутники ICEYE для Польщі
Фото: Міністерство національної оборони Республіки Польща

Польща перебуває на завершальній стадії переговорів щодо придбання частки в компанії-виробника супутників ICEYE.

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Про це заявив головний виконавчий директор компанії Рафал Моджевський, повідомляє Financial Times.

Інвестиції Польщі будуть спрямовані через Національний банк розвитку та є наслідком придбання Міністерством оборони країни у травні шести супутників ICEYE за 230 мільйонів доларів. 

Заснована у 2014 році як постачальник радіолокаційних знімків переміщення крижаних блоків для арктичних судноплавних компаній, компанія ICEYE стала постачальником супутникових даних для оборонних цілей після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. 

Компанія запустила 54 супутники, виробництво кожного з яких коштує близько 20 мільйонів доларів, приблизно половина з яких обслуговує оборонні відомства Нідерландів, Фінляндії, Бразилії, Португалії та України. ICEYE виробляє близько 25 супутників щорічно і хоче збільшити це число до 100-150.

Супутники ICEYE використовують технологію радіолокатора із синтезованою апертурою для отримання зображень вночі та крізь хмари — можливості, якої бракує звичайним та більшим оптичним супутникам.

У серпні 2022 року фонд Сергія Притули придбав один супутник ICEYE та доступ до бази даних знімків сузір'я супутників компанії. 

За інформацією ГУР МО станом на кінець червня 2024 року, завдяки супутнику ICEYE вдалося зробити понад 4000 фото ворожих об'єктів, близько 38% з усього масиву даних використали для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога. 

Більшість супутників компанії були запущені з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії та мису Канаверал у Флориді, а також з інших країн, включаючи Індію та Нову Зеландію. ICEYE має виробничі потужності у Фінляндії, Іспанії, Греції та США.

У травні ICEYE створила спільне підприємство з Rheinmetall для будівництва супутників у Німеччині. За словами Моджевського, це об'єднання надасть його компанії доступ до зростаючого оборонного бюджету країни та підключить її до систем озброєння, розроблених Rheinmetall.
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