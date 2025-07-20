Зеленський проведе конференцію послів іноземних держав у Києві

Сьогодні більш ніж 80 українських керівників дипмісій разом із головою МЗС відвідали Запорізьку область.

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 липня, проведе конференцію послів іноземних держав, яка має назву "Від сили дипломатії до дипломатії сили".

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Він зазначив, що десятки послів іноземних країн разом із ним сьогодні відвідали Запорізьку область, через яку пролягає лінія фронту. Посли побували на позиціях, а також в Оріхівському районі і місті Оріхів.

Дипломатам показали окопи, підземну школу, зруйновані російськими ударами будинки в Оріхові. Сибіга зазначив, що вони повинні були побачити, як живуть люди в Україні під постійними атаками Росії.

"Мужність жителів Запоріжжя заслуговує на нашу найглибшу повагу. Попри постійний російський терор, регіон живе, розвивається та зберігає свій стійкий дух", - додав Сибіга.

Today, we visited the frontlines of Zaporizhzhia and the region, as well as the Orikhiv district, with all Ukrainian ambassadors from around the world.



The bravery of the people of Zaporizhzhia deserves our highest respect.



Despite constant Russian terror, the region lives,… pic.twitter.com/1MY5Zgsee4 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 20, 2025