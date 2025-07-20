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Зеленський проведе конференцію послів іноземних держав у Києві

Сьогодні більш ніж 80 українських керівників дипмісій разом із головою МЗС відвідали Запорізьку область. 

Зеленський проведе конференцію послів іноземних держав у Києві
Посли іноземних держав відвідали Запорізьку область
Фото: МЗС

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 липня, проведе конференцію послів іноземних держав, яка має назву "Від сили дипломатії до дипломатії сили".

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Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Він зазначив, що десятки послів іноземних країн разом із ним сьогодні відвідали Запорізьку область, через яку пролягає лінія фронту. Посли побували на позиціях, а також в Оріхівському районі і місті Оріхів.

Дипломатам показали окопи, підземну школу, зруйновані російськими ударами будинки в Оріхові. Сибіга зазначив, що вони повинні були побачити, як живуть люди в Україні під постійними атаками Росії.

"Мужність жителів Запоріжжя заслуговує на нашу найглибшу повагу. Попри постійний російський терор, регіон живе, розвивається та зберігає свій стійкий дух", - додав Сибіга.
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