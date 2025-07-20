Зеленський проведе конференцію послів іноземних держав у Києві

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 липня, проведе конференцію послів іноземних держав, яка має назву "Від сили дипломатії до дипломатії сили".
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.
Він зазначив, що десятки послів іноземних країн разом із ним сьогодні відвідали Запорізьку область, через яку пролягає лінія фронту. Посли побували на позиціях, а також в Оріхівському районі і місті Оріхів.
Дипломатам показали окопи, підземну школу, зруйновані російськими ударами будинки в Оріхові. Сибіга зазначив, що вони повинні були побачити, як живуть люди в Україні під постійними атаками Росії.
"Мужність жителів Запоріжжя заслуговує на нашу найглибшу повагу. Попри постійний російський терор, регіон живе, розвивається та зберігає свій стійкий дух", - додав Сибіга.
Today, we visited the frontlines of Zaporizhzhia and the region, as well as the Orikhiv district, with all Ukrainian ambassadors from around the world.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 20, 2025
The bravery of the people of Zaporizhzhia deserves our highest respect.
Despite constant Russian terror, the region lives,… pic.twitter.com/1MY5Zgsee4
- Як повідомляв сьогодні президент Володимир Зеленський, сьогодні Сибіга і більш ніж 80 українських керівників дипмісій відвідали Запоріжжя та разом з очільником області Іваном Федоровим обговорили, що саме має бути ключовими пріоритетами в роботі з країнами-партнерами. Президент також повідомив, що узгоджене рішення про заміну керівників у деяких посольствах.
- Раніше Сибіга анонсував відкриття нових посольств та понад 10 нових консульських установ до кінця 2025 року, а президента Володимир Зеленський - "нові кадрові рішення".