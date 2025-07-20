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Зеленський: узгоджене рішення про заміну керівників у деяких посольствах

Прекзидент заслухав доповідь глави МЗС України Андрія Сибіги.

Зеленський: узгоджене рішення про заміну керівників у деяких посольствах
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги щодо старту роботи за програмою цьогорічної наради послів. Наразі узгоджене рішення про заміну керівників у деяких посольствах.

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"Міністр і більш ніж 80 українських керівників дипмісій відвідали Запоріжжя та разом з очільником області Іваном Федоровим обговорили, що саме має бути ключовими пріоритетами в роботі з країнами-партнерами", — зазначає Президент.

Глава держави перелічив ключові пріоритети у роботі з країнами партнерами: 

"Конкретні елементи в постачанні зброї для наших воїнів та розвиток її виробництва. Конкретні проєкти для відбудови та гарантування нормального життя в українських містах і селах. Конкретні юридично дієві механізми для притягнення Росії до відповідальності та для використання російських активів заради захисту від російської ж агресії".

Як зазначає Президент, за наступні шість місяців очікуються досягнення "відчутних нових, спільних з партнерами результатів" за цими трьома напрямками.

Незмінним пріоритетом залишається підтримка бізнес-взаємодії з Україною. "Це один із тих показників, за якими оцінюватиметься ефективність наших посольств: заводити в нашу країну бізнеси, проєкти та ініціативи, які створюють робочі місця для наших людей та реальну базу для сплати податків", — додає Зеленський.

Президент також повідомив про узгодження з міністром "рішення про заміну керівників у деяких посольствах".

  • Зеленський доручив главі МЗС синхронізувати санкції ЄС в українській юрисдикції та створити механізм транзиту українців, які після перебування в російських тюрмах, залишаються без документів у прикордонні між Росією та Грузією.
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