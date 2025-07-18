Reuters: адміністрація Трампа доручила своїм дипломатам за кордоном не давати оцінку виборам у інших країнах

Згідно з внутрішньою запискою Держдепу, у своїх заявах щодо виборів у інших країнах американські дипломати повинні уникати оцінок щодо справедливості або легітимності.

Державний секретар США Марко Рубіо під час слухання в Сенаті, Вашингтон, 20 травня 2025 року

Державний секретар США Марко Рубіо доручив американським дипломатам у всьому світі не коментувати справедливість чи чесність виборів, проведених іноземними країнами, згідно з внутрішньою запискою, з якою ознайомилося агентство Reuters у четвер, що суттєво відрізняється від традиційного підходу Вашингтона до сприяння вільним та чесним виборам за кордоном.

У наказі, надісланому до всіх дипломатичних представництв США у внутрішній телеграмі Державного департаменту від 17 липня, йдеться, що Департамент більше не публікуватиме заяви чи публікації в соціальних мережах з Вашингтона, пов'язані з виборами, якщо для цього не буде «чіткого та переконливого» зовнішньополітичного інтересу.

«Коли доречно коментувати вибори за кордоном, наше повідомлення має бути коротким, зосередженим на привітанні кандидата-переможця та, коли це доречно, на згадці про спільні зовнішньополітичні інтереси», – йдеться в телеграмі, яка була позначена як «делікатна», але не засекречена.

«Заяви повинні уникати висловлювань щодо справедливості чи цілісності виборчого процесу, його легітимності чи демократичних цінностей відповідної країни», – йдеться в повідомленні.

Додається, що повідомлення, пов’язані з виборами, повинні надходити або від самого держсекретаря, або від речника Департаменту, і забороняється американським дипломатам робити такі заяви без чіткого схвалення вищого керівництва відомства.

У записці згадувалася промова президента Дональда Трампа від 13 травня в Ер-Ріяді, де він розкритикував тих, кого він назвав «західними інтервенціоністами», які вказували країнам Близького Сходу, як керувати власними справами, заявивши, що це більше не справа Вашингтона, і що він прагне налагодити партнерські відносини.

«Хоча Сполучені Штати будуть твердо дотримуватися своїх власних демократичних цінностей і підтримувати ці цінності, коли інші країни оберуть подібний шлях, президент чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть прагнути партнерських відносин з країнами, де наші стратегічні інтереси збігаються», – йдеться в директиві.

На запитання про цей документ речник Державного департаменту в коментарях, надісланих електронною поштою, повторив деякі пункти директиви та заявив, що цей підхід відповідає акценту адміністрації на «національному суверенітеті».

Видання зазначає, що Сполучені Штати традиційно розглядали просування прав людини та демократії, а також свободи преси як основну мету зовнішньої політики, хоча критики неодноразово вказували на подвійні стандарти, які Вашингтон мав щодо своїх союзників.

За часів Трампа адміністрація все більше відходила від просування демократії та прав людини, здебільшого розглядаючи це як втручання у справи іншої країни. Наприклад, вона вжила заходів щодо реорганізації бюро з прав людини Державного департаменту.

Втім, як зауважує видання, офіційні особи Трампа неодноразово висловлювалися щодо європейської політики, засуджуючи те, що вони вважають придушенням правих лідерів, зокрема в Румунії, Німеччині та Франції.