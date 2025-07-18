До Києва прямує фотовиставка про іноземні добровольчі місії організації Ukraine Focus на передовій

Фотовиставка «У фокусі – людяність: колони, відвага і співчуття» (“Focused on Humanity: Convoys, Courage and Compassion,”) , що документує гуманітарні місії організації Ukraine Focus, відкриється 21 липня у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Про це повідомляє авторка проєкту Шанталь Містраль-Бернард.

«Ця виставка розповідає історію терміновості, жертовності та солідарності — від перших відчайдушних місяців повномасштабного вторгнення, коли фронтовим медикам не вистачало навіть елементарного, до сьогодення, коли кожна передана "швидка" допомагає рятувати життя та захищати людську гідність. Один такий автомобіль може врятувати до 250 життів, але медичні машини часто стають мішенню так само, як і військові. Саме тому потреба залишається критичною. Йдеться не лише про те, що ми привозимо — а про те, що ми стоїмо поруч з Україною, через дію і людяність».— каже Брок Бірман, засновник і виконавчий директор Ukraine Focus.

Фото: з фейсбук-сторінки Ukraine Focus

За останні три роки Ukraine Focus — неприбуткова організація зі США — доставила на передову понад 400 карет швидкої допомоги та спеціалізованих авто, а також мільйони доларів у вигляді медичного обладнання, протезів і гуманітарної інфраструктури. Те, що стоїть за цими місіями — тепер стає видимим через об’єктив паризької фотографки Шанталь Містраль-Бернард, яка взяла участь у 12 гуманітарних поїздках Ukraine Focus та зафіксувала їхнінайсильніші миті. Її паралельна виставка «Обличчя України після 2022 року», створена для іноземної аудиторії, також буде представлена.

«Це історії мужності у найтемніші часи — не лише тих, хто бореться, а й тих, хто допомагає, лікує і не відвертається».— розповідає Шанталь Містраль-Бернард, фотографка та авторка виставки.

У місіях Ukraine Focus взяли участь майже 200 волонтерів із понад 10 країн світу, закладаючи нову традицію міжнародної солідарності. Багато з них ніколи раніше не бували в Україні й не мали особистих зв’язків із нею.

Виставка також проводить історичну паралель між діяльністю American Field Service часів Першої світової війни, коли цивільні добровольці керували каретами швидкої по всій Європі, та сучасною глобальною відповіддю на вторгнення Росії в Україну.

Виставка буде відкрита для відвідувачів з 21 липня 2025 року в Національному музеї історії України у Другій світовій війні у Києві.