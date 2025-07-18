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Окупанти завдали чергового удару по Сумщині, троє людей постраждали

Ворог атакував цивільну інфраструктуру.

Окупанти завдали чергового удару по Сумщині, троє людей постраждали
Фото: Сумська ОВА

Унаслідок повторного удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, поранень зазнали троє людей. 

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Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Близько 13:00 та повторно через годину ворог застосував ударні БпЛА по цивільній інфраструктурі", –ідеться у повідомленні.

Внаслідок одного з ударів постраждали троє мирних мешканців. Їм надається необхідна допомога.

На місцях працюють екстрені служби. Фахівці обстежують територію та ліквідовують наслідки чергової атаки.
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