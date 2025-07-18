Окупанти завдали чергового удару по Сумщині, троє людей постраждали

Унаслідок повторного удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, поранень зазнали троє людей.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Близько 13:00 та повторно через годину ворог застосував ударні БпЛА по цивільній інфраструктурі", –ідеться у повідомленні.

Внаслідок одного з ударів постраждали троє мирних мешканців. Їм надається необхідна допомога.

На місцях працюють екстрені служби. Фахівці обстежують територію та ліквідовують наслідки чергової атаки.