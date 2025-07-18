Сьогодні, 18 липня, російська армія атакувала Кам'янський район на Дніпропетровщині. Станом на 10:27 було відомо про двох убитих. Згодом, о 12:50, з'явилася інформація, що поранені ще 11 людей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак. Одна з потерпілих – в такому стані.

"29-річна жінка – у важкому стані. Решта – середньої тяжкості. Пожежу, яка виникла через атаку, рятувальники загасили. Серед пошкодженого також школа і авто", – сказав він.

Деталі з’ясовують. Раніше Лисак написав, що район був під атакою ворожих безпілотників.

Згодом Лисак уточнив, що є дані про двох жертв. Це чоловік і жінка. Пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки

Фото: ДСНС Рятувальники на місці російського обстрілу