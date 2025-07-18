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Росіяни атакували Кам'янський район на Дніпропетровщині. Є жертви і 11 поранених (доповнено)

Деталі атаки з'ясовують.

Росіяни атакували Кам'янський район на Дніпропетровщині. Є жертви і 11 поранених (доповнено)
наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

Сьогодні, 18 липня, російська армія атакувала Кам'янський район на Дніпропетровщині. Станом на 10:27 було відомо про двох убитих. Згодом, о 12:50, з'явилася інформація, що поранені ще 11 людей.

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Про це написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак. Одна з потерпілих – в такому стані.

"29-річна жінка – у важкому стані. Решта – середньої тяжкості. Пожежу, яка виникла через атаку, рятувальники загасили. Серед пошкодженого також школа і авто", – сказав він.

Деталі з’ясовують. Раніше Лисак написав, що район був під атакою ворожих безпілотників.

Згодом Лисак уточнив, що є дані про двох жертв. Це чоловік і жінка. Пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки.

Ліквідація наслідків атаки
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків атаки
Рятувальники на місці російського обстрілу
Фото: ДСНС
Рятувальники на місці російського обстрілу

  • Вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району Дніпропетровщини: Вербківській і Богданівській громадах. Загинув 52-річний чоловік. Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали.
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