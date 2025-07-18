Сьогодні, 18 липня, російська армія атакувала Кам'янський район на Дніпропетровщині. Станом на 10:27 було відомо про двох убитих. Згодом, о 12:50, з'явилася інформація, що поранені ще 11 людей.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак. Одна з потерпілих – в такому стані.
"29-річна жінка – у важкому стані. Решта – середньої тяжкості. Пожежу, яка виникла через атаку, рятувальники загасили. Серед пошкодженого також школа і авто", – сказав він.
Деталі з’ясовують. Раніше Лисак написав, що район був під атакою ворожих безпілотників.
Згодом Лисак уточнив, що є дані про двох жертв. Це чоловік і жінка. Пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки.
- Вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району Дніпропетровщини: Вербківській і Богданівській громадах. Загинув 52-річний чоловік. Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали.