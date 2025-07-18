Армія РФ застосувала по Харківщині ракету, авіабомби та дрони різних типів

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів у Ізюмі постраждав 23-річний чоловік.
Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета Х-35;
- 4 КАБ;
- 4 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 3 БпЛА типу «Молнія»;
- 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі постраждали приватні будинки, гараж, автомобіль, сільгосппідприємство, електромережі;
- у Ізюмському районі зруйновано адмінбудівлю (м. Ізюм), горіла пшениця (с. Глазунівка);
- у Чугуївському районі пошкоджено 2 гуртожитки, 2 багатоповерхові будинки, відділення пошти, ліцей, амбулаторію сімейної медицини, 4 автомобілі, магазин (м. Чугуїв).
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця.
На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного.