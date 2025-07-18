Армія РФ застосувала по Харківщині ракету, авіабомби та дрони різних типів

У області через російську агресію поранений чоловік.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів у Ізюмі постраждав 23-річний чоловік.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета Х-35;

4 КАБ;

4 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі постраждали приватні будинки, гараж, автомобіль, сільгосппідприємство, електромережі;

у Ізюмському районі зруйновано адмінбудівлю (м. Ізюм), горіла пшениця (с. Глазунівка);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 гуртожитки, 2 багатоповерхові будинки, відділення пошти, ліцей, амбулаторію сімейної медицини, 4 автомобілі, магазин (м. Чугуїв).

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного.