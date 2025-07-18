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Армія РФ застосувала по Харківщині ракету, авіабомби та дрони різних типів

У області через російську агресію поранений чоловік.

Армія РФ застосувала по Харківщині ракету, авіабомби та дрони різних типів
Наслідки російського обстрілу
Фото: Поліція Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів у Ізюмі постраждав 23-річний чоловік.

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Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 ракета Х-35;
  • 4 КАБ;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони. 

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі постраждали приватні будинки, гараж, автомобіль,  сільгосппідприємство, електромережі;
  • у Ізюмському районі зруйновано адмінбудівлю (м. Ізюм), горіла пшениця (с. Глазунівка); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено 2 гуртожитки, 2 багатоповерхові будинки, відділення пошти, ліцей, амбулаторію сімейної медицини, 4 автомобілі, магазин (м. Чугуїв).

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного.
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