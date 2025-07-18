Росіяни вбили одного мешканця Херсонщини, і ще дев'ятьох поранили

Упродовж доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 – дістали поранення на Херсонщині. Під ворожими обстрілами перебували 43 населені пункти області.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Дудчани, Шляхове, Милове, Новодмитрівка, Берислав, Новоолександрівка, Комишани, Зимівник, Молодіжне, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Микільське, Одрадокам'янка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Кізомис, Антонівка, Садове, Придніпровське, Надіївка, Наддніпрянське, Берегове, Чорнобаївка, Велетенське, Зорівка, Дар'ївка, Гаврилівка, Шевченківка, Високе, Зміївка, Козацьке, Михайлівка, Саблуківка, Токарівка, Українка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків.

Також окупанти понівечили Пункт Незламності, зупинку громадського транспорту, господарську споруду, автівку швидкої та приватний автомобіль.