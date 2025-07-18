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​Оборонці знищили 1180 окупантів і майже 50 артилерійських систем ворога

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 039 830 солдатів.

​Оборонці знищили 1180 окупантів і майже 50 артилерійських систем ворога
війна з рф
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1180 окупантів, 3 ворожі танки, 9 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 039 830 (+1180) осіб 
  • танків – 11032 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 23005 (+9) од
  • артилерійських систем – 30485 (+47) од
  • РСЗВ – 1441 (+1) од
  • засоби ППО – 1197 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46549 (+135)
  • крилаті ракети – 3491 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55494 (+111)
  • спеціальна техніка – 3932 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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