​Оборонці знищили 1180 окупантів і майже 50 артилерійських систем ворога

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1180 окупантів, 3 ворожі танки, 9 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 039 830 (+1180) осіб
- танків – 11032 (+3) од
- бойових броньованих машин – 23005 (+9) од
- артилерійських систем – 30485 (+47) од
- РСЗВ – 1441 (+1) од
- засоби ППО – 1197 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46549 (+135)
- крилаті ракети – 3491 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55494 (+111)
- спеціальна техніка – 3932 (+0).