Головне за четвер, 17 липня: новий уряд, понад 130 боєзіткнень

Верховна Рада проголосувала за оновлення складу уряду: деяких міністрів залишили на посадах, деякі сіли в міністерські крісла уперше.

За постанову про формування Кабміну проголосували 253 депутати.

Представляла кандидатів нова голова уряду Юлія Свириденко. Голосування відбулося наступного дня після того, як нардепи відправили у відставку Дениса Шмигаля, що автоматично привело від звільнення всіх членів уряду.

Подробиці – в новині.

Дениса Шмигаля, який до учора очолював Кабінет міністрів, Верховна Рада призначила міністром оборони. За проголосували 267 депутатів.

Люди, зброя і системи – це три пріоритети, сказав кандидат перед голосуванням. Він намагатиметься виконати завдання президента і довести частку української зброї на фронті до 50%.

Шмигаль керуватиме міністерством оборони, об'єднаним з Мінстратегпромом.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 липня відбулося 131 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку від початку доби сталося майже пів сотні боєзіткнень, на Лиманському ще 18.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 липня – в новині.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій, яке не отримало нового керівника під час зміни уряду, буде розділене на два відомства.

Про це в коментарі LB.ua розповіла депутатка, заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

При цьому інформаційна політика не буде окремим міністерством - це буде агентство. Воно буде в підпорядкуванні прем'єр-міністра, сказала депутатка. За її словами, поки невідомо, хто очолить Мінкульт.

Президент Володимир Зеленський підписав указ №494/2025 про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

Як зазначив глава держави, у цьому статусі Ольга Стефанішина працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) відреагувала на результати дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, а саме РПЦ.

“Київській митрополії УПЦ винесено Припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації”, - йдеться у повідомленні. У виданому ДЕСС приписі вказано, що митрополит УПЦ МП Онуфрій має надати рішення найвищих органів церковної влади щодо виходу УПЦ МП зі структури РПЦ, а також втрати чинності для УПЦ МП всіх положень статуту РПЦ.

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