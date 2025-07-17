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Дениса Шмигаля призначили міністром оборони

Він став третім очільником оборонного відомства за час повномасштабної війни. 

Дениса Шмигаля призначили міністром оборони
Фото: ВРУ

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля, який до учора очолював Кабінет міністрів, міністром оборони. За проголосували 267 депутатів. Трансляцію з зали засідань вів народний депутат Ярослав Железняк.

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Люди, зброя і системи – це три пріоритети, сказав кандидат перед голосуванням. Він намагатиметься виконати завдання президента і довести частку української зброї на фронті до 50 %.

Шмигаль керуватиме міністерством оборони, об'єднаним з Мінстратегпромом. Про те, що він бачить на цій посаді саме Шмигаля, президент повідомив ще декілька днів тому. А вчора вніс відповідні документи до Верховної Ради. 

На Шмигалі сьогоднішнє оновлення уряду завершили.

Денис Шмигаль 

Шмигаль очолював український уряд найдовше від усіх своїх попередників – понад п'ять років. Він був призначений на посаду прем'єр-міністра у березні 2020 року, а до цього – був віцепрем'єром і керував Мінгромад і територій.

До приходу в Кабмін уродженець Львова Денис Шмигаль керував Бурштинською ТЕС та очолював Івано-Франківську обласну адміністрацію, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області та працював на керівних посадах у Львівській ОДА. 

4 березня 2020 року замінив на посаді першого прем'єр-міністра періоду президентства Володимира Зеленського – Олексія Гончарука. 
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