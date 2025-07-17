Дениса Шмигаля призначили міністром оборони

Він став третім очільником оборонного відомства за час повномасштабної війни.

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля, який до учора очолював Кабінет міністрів, міністром оборони. За проголосували 267 депутатів. Трансляцію з зали засідань вів народний депутат Ярослав Железняк.

Люди, зброя і системи – це три пріоритети, сказав кандидат перед голосуванням. Він намагатиметься виконати завдання президента і довести частку української зброї на фронті до 50 %.

Шмигаль керуватиме міністерством оборони, об'єднаним з Мінстратегпромом. Про те, що він бачить на цій посаді саме Шмигаля, президент повідомив ще декілька днів тому. А вчора вніс відповідні документи до Верховної Ради.

На Шмигалі сьогоднішнє оновлення уряду завершили.

Денис Шмигаль

Шмигаль очолював український уряд найдовше від усіх своїх попередників – понад п'ять років. Він був призначений на посаду прем'єр-міністра у березні 2020 року, а до цього – був віцепрем'єром і керував Мінгромад і територій.

До приходу в Кабмін уродженець Львова Денис Шмигаль керував Бурштинською ТЕС та очолював Івано-Франківську обласну адміністрацію, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області та працював на керівних посадах у Львівській ОДА.

4 березня 2020 року замінив на посаді першого прем'єр-міністра періоду президентства Володимира Зеленського – Олексія Гончарука.