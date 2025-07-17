Кіту Келлогу показали виробництво українських дронів: "Неймовірні інновації"

Близько 30 зразків різних типів дронів українського виробництва показали спеціальному представнику США з питань України Кіту Келлогу.

Про це повідомили Кіт Келлог у соцмережі Х та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін у телеграмі.

"Я на власні очі бачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів. У цю нову епоху/тип війни вони лідирують", – написав спецпредставник.

Він зазначив, що "швидкість інновацій та здатність до переробки вражають", і що США тепер повинні адаптуватися.

"Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу та адаптуватися", – йдеться у його пості.