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Кіту Келлогу показали виробництво українських дронів: "Неймовірні інновації"

Йому показали близько 30 зразків різних типів дронів українського виробництва. 

Кіту Келлогу показали виробництво українських дронів: "Неймовірні інновації"
Кіту Келлогу показують українські розробки
Фото: Соцмережа Х Кіта Келлога

Близько 30 зразків різних типів дронів українського виробництва показали спеціальному представнику США з питань України Кіту Келлогу.

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Про це повідомили Кіт Келлог у соцмережі Х та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін у телеграмі

"Я на власні очі бачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів. У цю нову епоху/тип війни вони лідирують", – написав спецпредставник. 

Він зазначив, що "швидкість інновацій та здатність до переробки вражають", і що США тепер повинні адаптуватися.

"Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу та адаптуватися", – йдеться у його пості. 

  • Кіт Келлог прибув до Києва 14 липня. Раніше повідомляли, що він планує бути в Україні орієнтовно тиждень. 
  • Він зустрівся із Зеленським і обговорив із ним потреби української армії та збільшення тиску на Росію.
  • Спецпредставник також взяв участь в урочистостях з нагоди Дня державності.
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