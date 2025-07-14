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​Зеленський обговорив із Келлогом потреби української армії та збільшення тиску на Росію

Також йшлося про російські масовані атаки на цивільних і критичну інфраструктуру та посилення української ППО. 

​Зеленський обговорив із Келлогом потреби української армії та збільшення тиску на Росію
Зустріч Володимира Зеленського і Кіта Келлога
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США з питань України генералом Кітом Келлогом тет-а-тет та в розширеному форматі.

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Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував Келлогу за візит, а також за участь у Конференції з питань відновлення України та засіданні коаліції охочих у Римі разом із сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем.

"Ми вдячні президентові США за всі його меседжі та справді сильні рішення щодо відновлення постачань для нас. Ми вдячні за двопартійну підтримку. У нас була дуже хороша розмова в Гаазі з паном Президентом і була телефонна розмова. Ми ухвалили певні рішення, які є дуже позитивними для обох країн", – сказав Зеленський.

Співрозмовники обговорили російські масовані атаки на цивільних і критичну інфраструктуру та посилення української ППО - тільки в червні росіяни запустили по Україні понад 330 ракет, зокрема 80 балістичних, більш ніж 5 тис. ударних дронів і 5 тис. авіабомб.

Під час зустрічі також йшлося про загальну ситуацію на фронті та потреби українських воїнів. Генерал Келлог висловив повагу захисникам і захисницям України за їхню сміливість.

Зеленський підтвердив готовність України купити американську зброю, передусім - системи ППО. Вони також обговорили спільне виробництво дронів, можливість прямих закупівель українських БпЛА Сполученими Штатами та потенційну купівлю озброєнь у співпраці з європейськими партнерами. Також ішлося про припинення вогню, збільшення тиску на Росію та спільні кроки заради настання достойного й тривалого миру.

"Окрема увага – санкціям, зокрема двопартійному законопроєкту Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який підтримали вже понад 80 сенаторів", - зазначили в ОП.

Як повідомлялося, сьогодні спецпосланець президента США Кіт Келлог прибув до Києва, голова ОП  Андрій Єрмак  зустрічав його на вокзалі. Серед тем, які з ним хоче обговорити українська влада, є оборонні питання.
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