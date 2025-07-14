У Франції заарештували в'язня, який втік із тюрми у багажі

У Франції заарештували в’язня, який втік минулого тижня, сховавшись у багажі свого співкамерника під час його звільнення. Про це пише France24.

20-річного чоловіка заарештували поблизу східного міста Ліон, повідомили прокурори.

Його затримали, коли він виходив з підвалу рано в понеділок, додали вони. Водночас спільника досі не знайшли.

Радіо Свобода повідомило, що Ахамада Елязіда затримали у місті Корба недалеко від Ліона.

Елязід втік із в'язниці 11 липня. Він відбував покарання за вбивство, скоєне у складі злочинного угруповання, та порушення закону про володіння зброєю.

У в'язниці проводиться внутрішнє розслідування.