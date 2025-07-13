Жизель Пеліко отримала найвищу нагороду Франції

Француженка Жізель Пеліко, яка здобула міжнародне визнання після публічних свідчень на суді у справі про її зґвалтування минулого року, отримала найвищу нагороду Франції.
Про це пише ВВС.
Її удостоїли Орденом Почесного легіону. Жінка була серед 589 інших людей, яких у неділю було удостоєно найвищої нагороди Франції.
Пеліко відмовилася від права на анонімність під час гучного судового процесу проти свого чоловіка, який накачав її наркотиками та зґвалтував, а також дозволяв це робити десяткам незнйомців протягом майже десяти років.
Вона була присутня майже щодня на судовому процесі, який завершився минулого грудня.
Президент Франції Еммануель Макрон публічно віддав шану Пеліко як першопрохідниці, додавши, що її «гідність та мужність зворушили та надихнули Францію та світ».
За словами її адвоката, мемуари, в яких історія Жізель Пеліко буде детально описана, опублікують на початку наступного року.
- У грудні минулого року Домініка Пеліко засудили до 20 років тюремного ув'язнення після того, як судді визнали його винним у зґвалтуванні колишньої дружини Жизель.
- У листопаді 2020 року Домінік Пеліко зізнався, що накачував свою тодішню дружину наркотиками протягом майже десятиліття і вербував десятки чоловіків в Інтернеті, які ґвалтувати її вдома, коли вона була непритомна.
- Поліція вистежила його співучасників по тисячах відео, які вони знайшли на ноутбуці Пеліко, хоча правоохоронцям не вдалося ідентифікувати ще 21 чоловіка.
- Жизель Пеліко стала іконою феміністки, виступаючи за відкритий судовий процес, щоб підвищити обізнаність про використання наркотиків для скоєння сексуального насильства.
- Судовий процес викликав у Францію загальнонаціональну дискусію про те, чи слід включити до закону про зґвалтування норму про необхідність згоди на сексуальний акт. Суд також активізував розмови про “хімічне підкорення” – сексуальне насильство, спричинене вживанням наркотиків.