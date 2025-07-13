Жизель Пеліко отримала найвищу нагороду Франції

Француженка Жізель Пеліко, яка здобула міжнародне визнання після публічних свідчень на суді у справі про її зґвалтування минулого року, отримала найвищу нагороду Франції.

Про це пише ВВС.

Її удостоїли Орденом Почесного легіону. Жінка була серед 589 інших людей, яких у неділю було удостоєно найвищої нагороди Франції.

Пеліко відмовилася від права на анонімність під час гучного судового процесу проти свого чоловіка, який накачав її наркотиками та зґвалтував, а також дозволяв це робити десяткам незнйомців протягом майже десяти років.

Вона була присутня майже щодня на судовому процесі, який завершився минулого грудня.

Президент Франції Еммануель Макрон публічно віддав шану Пеліко як першопрохідниці, додавши, що її «гідність та мужність зворушили та надихнули Францію та світ».

За словами її адвоката, мемуари, в яких історія Жізель Пеліко буде детально описана, опублікують на початку наступного року.