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Суд у справі про масове згвалтування у Франції переходить до заключного етапу

Домінік Пеліко роками накачував свою дружину наркотиками і завербував в Інтернеті десятки чоловіків, які гвалтували жінку. 

Суд у справі про масове згвалтування у Франції переходить до заключного етапу
Жизель Пеліко
Фото: EPA/UPG

У Франції судовий процес у справі про масове зґвалтування, який тривав 10 тижнів, переходить до останньої фази заключних промов, повідомляє BBC.

Справа стосується колишнього подружжя Домініка та Жизель Пеліко, ‒ пенсіонерів, яким зараз близько 70 років.

Команда юристів Жизель Пеліко виступить із останніми заявами у вівторок, захист виступить перед винесенням вердикту колегією з п’яти суддів, яке очікується 20 грудня.

Домініка Пеліко судять разом з 50 іншими чоловіками в південному місті Авіньйон.

Зазначимо, жертва відмовилася від своєї анонімності, зробивши весь судовий процес відкритим для ЗМІ та громадськості. У Франції він став відомий як “Affaire Mazan” ‒ відповідно до села поблизу Авіньйона, де жили Пелікоти.

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У листопаді 2020 року Домінік Пеліко зізнався, що накачував свою тодішню дружину наркотиками протягом майже десятиліття і вербував десятки чоловіків в Інтернеті, які ґвалтувати її вдома, коли вона була непритомна.

Поліція вистежила його співучасників по тисячах відео, які вони знайшли на ноутбуці Пеліко, хоча правоохоронцям не вдалося ідентифікувати ще 21 чоловіка.

Більшість обвинувачених заперечують звинувачення у зґвалтуванні, стверджуючи, що вони не можуть бути винними, оскільки вони не усвідомлювали, що Пеліко була непритомною, і тому не “знали”, що вони її гвалтують.

Ця лінія захисту викликала загальнонаціональну дискусію про те, чи слід додати норму про згоду до юридичного визначення згвалтування у Франції, яке нині встановлене як “будь-який акт сексуального проникнення, вчинений щодо іншої особи із застосуванням насильства, примусу, загрози чи несподіванки”.

Суд також посилив розмови про “хімічне підкорення” – сексуальне насильство, спричинене вживанням наркотиків.

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