Президентка Молдови відреагувала на масовану атаку РФ по Україні

Президентка Молдови Мая Санду засудила масовану атаку Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні.
Про це Санду написала у мережі Х.
"Я рішуче засуджую масовані авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі по всій Україні. Використання зими як зброї, щоб заморозити націю і змусити її підкоритися, є жорстоким і неприйнятним", — наголосила вона.
Санду зазначила, що Молдова підтримує Україну.
- За інформацією Володимира Зеленського 17 листопада Росія застосувала проти України близько 120 ракет різного типу та 90 ударних БпЛА. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні.