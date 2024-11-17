Президентка Молдови відреагувала на масовану атаку РФ по Україні

Президентка Молдови Мая Санду засудила масовану атаку Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні.

Про це Санду написала у мережі Х.

"Я рішуче засуджую масовані авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі по всій Україні. Використання зими як зброї, щоб заморозити націю і змусити її підкоритися, є жорстоким і неприйнятним", — наголосила вона.

Санду зазначила, що Молдова підтримує Україну.