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Президентка Молдови відреагувала на масовану атаку РФ по Україні

Молдова вкотре висловила підтримку Україні.

Президентка Молдови відреагувала на масовану атаку РФ по Україні
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду засудила масовану атаку Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні.

Про це Санду написала у мережі Х.

"Я рішуче засуджую масовані авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі по всій Україні. Використання зими як зброї, щоб заморозити націю і змусити її підкоритися, є жорстоким і неприйнятним", — наголосила вона.

Санду зазначила, що Молдова підтримує Україну.

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