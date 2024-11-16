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Росія зберегла обсяг експорту газу до Європи навіть після припинення постачань до Австрії

Після відключення австрійської фірми OMV цей обсяг газу забирають або переміщають інші покупці.

Росія зберегла обсяг експорту газу до Європи навіть після припинення постачань до Австрії
Газпром
Фото: EPA/UPG

«Газпром» експортує природний газ до Європи через Україну у звичайному режимі навіть після припинення постачання австрійській компанії OMV, пише Bloomberg.

Дані словацького оператора транспортування газу Eustream показують, що станом на 16 листопада потоки продовжуються з України до Словаччини на прикордонному пункті Вельке Капушани у звичайному режимі.

Джерела видання зауважили, що після відключення OMV газ забирають або переміщають інші покупці.

Словацька компанія Slovensky Plynarensky Priemysel та угорська MVM можуть відповідати за безперервні потоки російського газу у регіоні, оскільки вони використовують можливість у бік збільшення у своїх контрактах із «Газпромом».

За словами колишнього міністра економіки Словаччини Карела Хірмана, обсяги постачання російського газу до Центральної Європи можуть скоригуватися на початку наступного тижня з огляду на те, що доставка газу з Росії до австрійського Баумгартена займає близько трьох днів, а відключення OMV сталося раптово.

  • Напередодні стало відомо, що російський «Газпром» з 16 листопада припиняє поставки природного газу транзитом через Україну для австрійської компанії OMV.
  • Австрійська сторона очікувала на такий крок, оскільки раніше арбітражний суд присудив «Газпром експорту» виплатити австрійській нафтогазовій групі OMV збитки у розмірі 230 млн євро плюс відсотки і витрати.
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